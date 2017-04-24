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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 81,4 млрд руб.
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24 апреля 2017 года 10:34
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 81,4 млрд руб.
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24 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 81,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 82,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.24 апреля 2017 года 18:24
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.24 апреля 2017 года 18:10
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ПАО "Группа ЛСР" ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля с 11:00 МСК до... читать дальше
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Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. На сайте СКР сообщается, что в ходе расследования дела в отношении Р.Мусина, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ... читать дальше
.24 апреля 2017 года 17:39
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "РусГидро" до "ВВ+" с "ВВ". Прогноз рейтинга оставлен "позитивным", говорится в сообщении агентства. Кроме того, краткосрочный... читать дальше
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ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) завершило размещение облигаций 4-й серии объемом 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Первоначально компания планировала размещение данных бондов 4 апреля, но позже неоднократно переносила срок... читать дальше
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.24 апреля 2017 года 17:24
Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает пресс-служба "Газпрома". "Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей... читать дальше
.24 апреля 2017 года 17:16
Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочные корпоративные рейтинги ПАО "Магнит" в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как говорится в сообщении агентств, прогноз рейтингов - "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше
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