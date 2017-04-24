ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 60,3187 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 60,3187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,52 коп.

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Русское географическое общество создаст научный, промышленный и экономический центр в Сибири, сообщил президент РГО Сергей Шойгу. "Говоря о планах 2017 года, отмечу проект по формированию в Сибири мощного научного, промышленного и экономического центра. Считаем, что... "Говоря о планах 2017 года, отмечу проект по формированию в Сибири мощного научного, промышленного и экономического центра. Считаем, что... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде апреля 2017 года выросло на... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 1 млн 286,23 тыс. облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 25,7% бондов данной... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 25,7% бондов данной... читать дальше

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Президент России Владимир Путин считает, что можно было бы либерализовать вопросы ограничений на привлечение иностранцев к работе гидами в стране. "Это если речь идет о защите рынка труда. Я не думаю, что здесь такой сложный рынок труда, чтобы (...) нельзя было... "Это если речь идет о защите рынка труда. Я не думаю, что здесь такой сложный рынок труда, чтобы (...) нельзя было... читать дальше

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Группа "Черкизово" планирует в этом году увеличить сбор зерна более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. "При благоприятных условиях в 2017 году планируется увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур более чем на 20%, до 562 тыс. тонн", - говорится в... "При благоприятных условиях в 2017 году планируется увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур более чем на 20%, до 562 тыс. тонн", - говорится в... читать дальше

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Альфа-банк с 25 апреля с 11:00 по 17:00 МСК 10 мая проведет сбор заявок на структурные биржевые облигации серии БО-19 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Техническое размещение бумаг запланировано на 12 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 12 мая. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал... Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал... читать дальше

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В этом году спрос на отдых в Крыму снижается из-за возвращения на туристический рынок Турции, конкуренции с Краснодарским краем, а также цен, превышающих ожидания туристов, рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России, мнение которых приводит АТОР. По данным... По данным... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля с 11:00 МСК до... Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля с 11:00 МСК до... читать дальше

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Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. На сайте СКР сообщается, что в ходе расследования дела в отношении Р.Мусина, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ... На сайте СКР сообщается, что в ходе расследования дела в отношении Р.Мусина, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "РусГидро" до "ВВ+" с "ВВ". Прогноз рейтинга оставлен "позитивным", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга оставлен "позитивным", говорится в сообщении агентства. Кроме того, краткосрочный... Кроме того, краткосрочный... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) завершило размещение облигаций 4-й серии объемом 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Первоначально компания планировала размещение данных бондов 4 апреля, но позже неоднократно переносила срок... Первоначально компания планировала размещение данных бондов 4 апреля, но позже неоднократно переносила срок... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9399 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,705 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 55,705 руб.,... читать дальше

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АО "Промсвязькапитал" (головная компания группы "Промсвязькапитал") установило ставку 3-го купона облигаций 1-й серии в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 58,59 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1... Размер выплаты по купону составит 58,59 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1... читать дальше

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Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает пресс-служба "Газпрома". "Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей... "Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей... читать дальше

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Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочные корпоративные рейтинги ПАО "Магнит" в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как говорится в сообщении агентств, прогноз рейтингов - "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает... Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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Среднее значение долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, или payment to income - PTI) российских заемщиков на 1 апреля 2017 года составило 25,18%, увеличившись на 2,47 процентного пункта (п.п.) по сравнению с нагрузкой на начало... читать дальше

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