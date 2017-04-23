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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2307 руб.
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23 апреля 2017 года 12:52

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2307 руб.

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23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 56,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,58 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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