ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2307 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 56,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,58 коп.

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Созданная менее года назад компания ООО "Интер менеджмент" получила подряды "Газпрома" на строительстве экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири" на 7,85 млрд руб., свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". 34 подряда на сумму не выше 400 млн руб.... читать дальше

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Около 22% избирателей проголосовали на выборах в двух муниципалитетах Московской области к 18:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мособлизбиркома. "Общая явка на выборах в Московской области по состоянию на 18:00 составила 22,12%", - сказал собеседник агентства. В... В... читать дальше

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Японские компании готовы участвовать в третьей очереди проекта "Сахалин-2" и как покупатели, и как инвесторы, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Планируется расширение этого проекта, строительство третьей очереди. И японские партнеры подтвердили... "Планируется расширение этого проекта, строительство третьей очереди. И японские партнеры подтвердили... читать дальше

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Кандидаты на пост президента Франции Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на выборах, сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные exit poll. Так, по его данным, Э.Макрон набирает 24%, а М.Ле Пен - 22%. За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие... читать дальше

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ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разрабатывают проект оказания услуг интернета и мобильного телевидения для пассажиров скоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка", сообщил "Интерфаксу" представитель оператора. Запустить проект в... Запустить проект в... читать дальше

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В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Владимир Путин 24 апреля встретится с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Мероприятие традиционно проходит в Таврическом дворце и приурочено ко Дню российского парламентаризма.... читать дальше

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"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и японские компании обсуждают возможность получения новых нефтегазовых участков, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Ранее ИНК и японская JOGMEG создали два совместных предприятия "ИНК-Север" и... Ранее ИНК и японская JOGMEG создали два совместных предприятия "ИНК-Север" и...

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Явка на президентских выборах во Франции, по данным МВД страны, к полудню составила 28,54%. На то же время на прошлых выборах 2012 года она составляла 28,29%. На предыдущих выборах окончательный процент голосовавших избирателей достиг 79,48%.

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Во Франции проходят выборы президента. Работа избирательных участков завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше. Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 56,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,58 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 60,3187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,52 коп.

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Президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров за первый полный год работы в компании заработал почти 154 млн руб., сообщает пресс-служба компании. В целом доходы топ-менеджера в 2016 г. (с учетом стороннего заработка) составили около 172,9 млн руб. При этом... читать дальше

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Попросившийся в отставку главный военный прокурор Сергей Фридинский, скорее всего, станет заместителем министра юстиции России, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. "Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это... читать дальше

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Контракты, меморандумы и соглашения о реализации проектов с общим объемом инвестиций порядка 100 млрд рублей подписаны на полях III Ялтинского международного экономического форума, на 30 млрд рублей больше, чем на ЯМЭФ-2016. "На полях форума были подписаны более 30 документов на... читать дальше

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Главред "Ведомостей" Татьяна Лысова не исключает досудебного урегулирования ситуации с бизнесменом Михаилом Фридманом, который подал иск о защите чести и репутации к газете. "Рассматриваем", - ответила Т.Лысова "Интерфаксу" на вопрос, рассматривает ли она возможность досудебного... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации (СМИ), сообщает пресс-служба правительства РФ. Подписанным распоряжением утверждён комплекс мер по... читать дальше

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