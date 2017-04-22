ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2307 руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 56,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,58 коп.

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ВЭБ продолжает обсуждать возможное предоставление "РусАлу" до $1 млрд на строительство Тайшетского алюминиевого завода (Иркутская область), заявил председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума. "Мы находимся в достаточно глубокой части... читать дальше

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В Совете Федерации на следующей неделе рассмотрят вопрос об отставке заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора РФ Сергея Фридинского, подтвердил сообщил "Интерфаксу" председатель комитета верхней палаты по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Эта... читать дальше

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МИД России готов пойти по пути облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных бизнесменов и владельцев служебных паспортов, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Алексей Мешков. "Что касается МИДа, поднималась визовая тема. И мы... читать дальше

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Внешэкономбанк обсуждает с "Газпромом" участие в финансировании газопроводных проектов монополии, сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума глава ВЭБа Сергей Горьков. "Мы обсуждаем с группой Газпром несколько потенциально возможных проектов, в основном они связаны с... читать дальше

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Информация о платежах будет поступать от ФНС в службу судебных приставов за 18 минут, что снимет проблемы для должников при выезде за границу, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Сегодня базы данных приставов и налоговой службы несостыкованы, из-за этого иногда... читать дальше

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Участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Измайловского шоссе планируется построить к концу следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На участке хорды от Щелковского до Измайловского шоссе... читать дальше

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Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и Татарстаном, действие которого заканчивается в середине 2017 года, имеет право на существование, полагает первый президент республики, государственный советник республики Минтимер Шаймиев. На... читать дальше

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович признал наличие проблемы в том, что власти допускают расхождения между заявленными среднесрочными планами и их реализацией. "У меня сложилось ощущение, что мы сделали, заявили почти все, что от государства хотели бы участники процесса, но просто... читать дальше

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович допускает отказ в будущем от трудовых книжек."От печати юрлиц мы уже фактически ушли, вот так же и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", - заявил чиновник на... читать дальше

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Внешэкономбанк пока не определился с покупателями дочерних Связь-банка и "Глобэкса", сохраняет планы продажи этих кредитных организаций в 1 полугодии 2017 года, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума. "Мы говорим о том, что... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта Соглашения государств СНГ о сближении подходов в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщает сайт правительства РФ. Подписанным распоряжением одобрен проект Соглашения о... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 56,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,58 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 60,3187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,52 коп.

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предстоящему выпуску рублевых облигаций АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") объемом 3 млрд рублей рейтинг "B1". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится... Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 12,55 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1944,72 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23632,685 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 221,661 млрд руб., или на...

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