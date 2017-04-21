Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,2416 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2416 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,96 руб., максимальный - 56,4 руб. Было заключено 11784 сделки. Объем торгов составил 47444,36 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,345 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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