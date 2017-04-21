21 апреля 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.04 по 30.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.04.2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2017
|24.04.2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2017
|25.04.2017
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2017
|25.04.2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2017
|25.04.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2017
|25.04.2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2017
|26.04.2017
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2017
|26.04.2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Февраль 2017
|26.04.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 апреля
|26.04.2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Март 2017
|27.04.2017
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2017
|27.04.2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2017
|27.04.2017
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2017
|27.04.2017
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2017
|27.04.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 апреля
|27.04.2017
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2017
|27.04.2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2017
|27.04.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 апреля
|28.04.2017
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2017
|28.04.2017
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Апрель 2017
|28.04.2017
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2017
|28.04.2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2017
|28.04.2017
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Март 2017
|28.04.2017
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2017
|28.04.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2017
|28.04.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2017
|28.04.2017
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Март 2017
|28.04.2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2017
|28.04.2017
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2017
|28.04.2017
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2017
|28.04.2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2017
|28.04.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2017
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