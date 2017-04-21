Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

21 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.04 по 30.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предстоящему выпуску рублевых облигаций АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") объемом 3 млрд рублей рейтинг "B1". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится... Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится... читать дальше

.

Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 12,55 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1944,72 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23632,685 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 221,661 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3003 руб. Минимальный курс евро составил 60,09 руб.,... Минимальный курс евро составил 60,09 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3154 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1769 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1538 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,1538 руб., максимальный -... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Полипласт" серии П01-БО-01 на 900 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-06757-A-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-06757-A-001P. С 21 апреля бумаги включены в третий уровень котировального списка... С 21 апреля бумаги включены в третий уровень котировального списка... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала структурные биржевые облигации Сбербанка (MOEX: SBER) России серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Концерн Калашников" серии БО-001Р-01 объемом 3млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-57320-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-57320-D-001P. Как сообщалось, сбор заявок на бонды эмитент... Как сообщалось, сбор заявок на бонды эмитент... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне, несмотря на дешевеющую нефти. Сегодняшние торги фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом. Сегодняшние торги фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом. Биржевые индикаторы Европы изменялись разнонаправленно в ожидании выборов во... Биржевые индикаторы Европы изменялись разнонаправленно в ожидании выборов во... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-001P. Сбор заявок на облигации прошел 19 апреля. Во время... Сбор заявок на облигации прошел 19 апреля. Во время... читать дальше

.

Правительство РФ готовит ряд предложений, как решать проблему переселения граждан из ветхого аварийного жилья по истечении соответствующей программы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Мы ставим как приоритет переселение из ветхого аварийного жилья. Что касается... "Мы ставим как приоритет переселение из ветхого аварийного жилья. Что касается... читать дальше

.

Вопрос о замещении автозимников на севере России круглогодичными автомобильными дорогами является актуальным, заявил министр транспорта Максим Соколов, выступая на совещании у премьера о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России.. "Одним из... "Одним из... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе сегодняшних торгов. Котировки WTI опустились ниже $50 за баррель, а Brent подешевела до менее $52 за баррель впервые с 29 марта. По словам старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, инвесторы с опасением ждут публикации... По словам старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, инвесторы с опасением ждут публикации... читать дальше

.

Чистая прибыль группы "ГАЗ" по МСФО в 2016 г. составила 1,074 млрд руб. против убытка в 1,922 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 23,9% - до 150,2 млрд руб. Выручка выросла на 23,9% - до 150,2 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, улучшение финансовых показателей... Как отмечается в сообщении компании, улучшение финансовых показателей... читать дальше

.