ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,4165 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 56,4165 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,12 коп.

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей до 8,50-8,55% годовых с 8,50-8,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует... Данный ориентир соответствует... читать дальше

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В 1-м квартале американский многопрофильный концерн General Electric Co. (GE) увеличил прибыль до $577 млн со $107 млн за аналогичный период годом ранее. Выручка GE в прошедшем квартале понизилась на 1% - до $27,66 млрд с $27,85 млрд, говорится в сообщении... Выручка GE в прошедшем квартале понизилась на 1% - до $27,66 млрд с $27,85 млрд, говорится в сообщении... читать дальше

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ООО "Рэдванс" утвердило программу биржевых облигаций объемом до 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых... В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых... читать дальше

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В Кремле готовы прислушаться к предостережениям главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о неповоротливости государственной машины в РФ, а также к рекомендациям и точкам зрения других экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.... читать дальше

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Евросоюз планирует обязать Лондон производить ежегодные выплаты и после того, как Великобритания в 2019 году выйдет из состава ЕС. Кроме того, Евросоюз намерен добиться от правительства Соединенного Королевства разрешения на воссоединение семей граждан ЕС в Великобритании. Об... читать дальше

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Головной офис банка "Спурт" (Казань) в пятницу возобновил работу, однако приостановил расходные операции по счетам клиентов. "По техническим причинам все расходные операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся", -... "По техническим причинам все расходные операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся", -... читать дальше

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Тинькофф банк снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей до 9,60-9,65% годовых с 9,65-9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне... Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне... читать дальше

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В 2016 году число ресторанов быстрого питания Subway в США сократилось на 359 точек: впервые в своей истории компания закрыла больше ресторанов, чем открыла новых, заявили CNNMoney в пресс-службе Subway. В настоящее время число ресторанов Subway в США составляет 26... В настоящее время число ресторанов Subway в США составляет 26... читать дальше

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Первичное положительное сальдо госбюджета Греции увеличилось в 2016 году до 3,9% ВВП, свидетельствуют данные статистической службы ELSTAT. Показатель существенно превысил ожидания международных кредиторов страны. Рост профицита позволяет правительству Греции с большей... Рост профицита позволяет правительству Греции с большей... читать дальше

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Объемы сомнительных операций с криптовалютами в РФ на данный момент не вызывают серьезных опасений, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах конференции АРБ. "Мы занимаемся этим вместе с Росфинмониторингом, но я скажу, что пока не вызывают... "Мы занимаемся этим вместе с Росфинмониторингом, но я скажу, что пока не вызывают... читать дальше

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Председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин считает, что полное выравнивание уровня социально-экономического развития регионов России невозможно. "К сожалению, я бы сказал, хотя это факт, у нас нет возможности выровнять все регионы по... "К сожалению, я бы сказал, хотя это факт, у нас нет возможности выровнять все регионы по... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей до 8,50-8,60% годовых с 8,65-8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует... Данный ориентир соответствует... читать дальше

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В настоящее время вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам активно прорабатывается, сообщил журналистам на Красноярском экономическом форуме замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Как ранее сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля... Как ранее сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля... читать дальше

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В правительстве РФ обсуждают идею наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) новыми полномочиями по проверке компаний на фиктивные и преднамеренные банкротства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Речь идет о закрепления за ФНС... Речь идет о закрепления за ФНС... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 17,25 пункта (0,893%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1949,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1953,44 (+1,1%) пункта, минимальное -... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. экономический рост в Армении составил 6,6% по сравнению с январем-мартом 2016 году, сообщает Национальная статистическая служба со ссылкой на оперативные данные. Объем промышленного производства увеличился на 16,1% - до 361 млрд 817,8 млн драмов.... Объем промышленного производства увеличился на 16,1% - до 361 млрд 817,8 млн драмов.... читать дальше

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