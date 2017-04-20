Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,3235 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3235 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,15 руб., максимальный - 56,5225 руб. Было заключено 12043 сделки. Объем торгов составил 55618,31 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,2 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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