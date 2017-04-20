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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,3235 руб.
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20 апреля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,3235 руб.
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20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3235 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,15 руб., максимальный - 56,5225 руб. Было заключено 12043 сделки. Объем торгов составил 55618,31 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,2 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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