Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,5698 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5698 руб.

Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный - 60,695 руб. Было заключено 2479 сделок. Объем торгов составил 10356,77 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,36 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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