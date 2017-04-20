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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 апреля в размере 56,4165 руб.
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20 апреля 2017 года 12:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 апреля в размере 56,4165 руб.
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20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 56,4165 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,12 коп. Это автоматическое сообщение.
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20 апреля 2017 года 16:09
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 244 тыс., говорится в отчете министерства труда США. На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в... читать дальше
.20 апреля 2017 года 16:05
В январе-феврале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 125 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале 2016 года поставки... читать дальше
.20 апреля 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,71/57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
.20 апреля 2017 года 16:02
Международные резервы России на 14 апреля составили $398,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $395,7 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,7 млрд, или на 0,7%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ,... читать дальше
.20 апреля 2017 года 16:02
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше
.20 апреля 2017 года 16:00
За неделю с 10 по 16 апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На двух предыдущих неделях рост цен составлял по 0,2%. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 17 апреля 2017 г.... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:54
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 16-17-го купонов облигаций серии А27 в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 22,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:51
Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены на торгах в Лондоне и Нью-Йорке на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения. Из-за перепроизводства также снижаются цены на сахар и кофе арабика, пишет Financial Times. В четверг июльский контракт на... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:46
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций Тойота банка серии 001P объемом до 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:43
Rio Tinto, алмазодобывающее подразделение которой занимает третье место в мире по объемам производства, в 1 квартале 2017 года снизила добычу алмазов по сравнению с показателес января-марта 2016 года на 8% - до 4,152 млн карат алмазов, говорится в сообщении компании. По... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:41
ПАО "Трубная металлургическая компания" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей до 9,75-9,90% годовых с 9,90-10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:31
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию. Как сообщил журналистам глава банка Герман Греф, набсовет рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 год 25% чистой прибыли по МСФО или 27% чистой прибыли по... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб.
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:23
Бюджетное правило могло бы быть менее жестким, чем предлагает Минфин, считает экс-глава министерства, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего... читать дальше
.20 апреля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5698 руб. Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный -... читать дальше
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