ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 апреля в размере 56,4165 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 56,4165 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,12 коп.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 244 тыс., говорится в отчете министерства труда США. На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в... На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в... читать дальше

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В январе-феврале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 125 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале 2016 года поставки... В январе-феврале 2016 года поставки... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,71/57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международные резервы России на 14 апреля составили $398,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $395,7 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,7 млрд, или на 0,7%. По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $395,7 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,7 млрд, или на 0,7%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ,... Как говорится в сообщении ЦБ РФ,... читать дальше

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АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к... Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше

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За неделю с 10 по 16 апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На двух предыдущих неделях рост цен составлял по 0,2%. На двух предыдущих неделях рост цен составлял по 0,2%. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 17 апреля 2017 г.... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 17 апреля 2017 г.... читать дальше

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АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 16-17-го купонов облигаций серии А27 в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 22,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по купону составит 22,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены на торгах в Лондоне и Нью-Йорке на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения. Из-за перепроизводства также снижаются цены на сахар и кофе арабика, пишет Financial Times. В четверг июльский контракт на... В четверг июльский контракт на... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций Тойота банка серии 001P объемом до 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E. Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5... читать дальше

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Rio Tinto, алмазодобывающее подразделение которой занимает третье место в мире по объемам производства, в 1 квартале 2017 года снизила добычу алмазов по сравнению с показателес января-марта 2016 года на 8% - до 4,152 млн карат алмазов, говорится в сообщении компании. По... По... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей до 9,75-9,90% годовых с 9,90-10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данный ориентир соответствует доходности к... Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше

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Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию. Как сообщил журналистам глава банка Герман Греф, набсовет рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 год 25% чистой прибыли по МСФО или 27% чистой прибыли по... Как сообщил журналистам глава банка Герман Греф, набсовет рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 год 25% чистой прибыли по МСФО или 27% чистой прибыли по... читать дальше

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В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Бюджетное правило могло бы быть менее жестким, чем предлагает Минфин, считает экс-глава министерства, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего... Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5698 руб. Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный -... читать дальше

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