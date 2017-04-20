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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 21 апреля в размере 60,6139 руб.
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Промпроизводство в РФ в марте выросло на 0,8%
В марте промпроизводство в России выросло на 0,8% после падения на 2,7% в феврале, отмечает Росстат. Рост показателя оказался в 2 раза меньше прогнозов аналитиков. За квартал промпроизводство подросло на 0,1%
 
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Экспортная политика России должна быть агрессивной, заявил в интервью "Известиям" первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. Говоря о том, какие зарубежные рынки будут приоритетными для российской промышленности в ближайшие 10 лет,...
 
В ближайшее время налогового вычета за отдых в РФ не будет
В Совете Федерации обсудили возможность предоставления россиянам налогового вычета до 120 тыс. рублей за отдых в своей стране, но эта мера пока не согласована с правительством и обсуждалась лишь в рамках перспективной стратегии развития...
 
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20 апреля 2017 года 12:25

ЦБ РФ установил курс евро с 21 апреля в размере 60,6139 руб.

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20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 60,6139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,90 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
20 апреля 2017 года 16:09
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, упало до минимума с 2000 года
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 244 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:05
В январе-феврале импорт пальмового масла в РФ снизился на 17,2% - Росстат
В январе-феврале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 125 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе-феврале 2016 года поставки...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 55,71/57 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,71/57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 апреля 2017 года 16:02
Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,7 млрд
Международные резервы России на 14 апреля составили $398,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $395,7 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,7 млрд, или на 0,7%.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ,...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:02
Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ФПК объемом 5 млрд руб. установлен на уровне 8,8%
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:00
За неделю рост цен на бензин замедлился до 0,1% - Росстат
За неделю с 10 по 16 апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

На двух предыдущих неделях рост цен составлял по 0,2%.

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 17 апреля 2017 г....    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:54
Ставка 16-17-го купонов облигаций АИЖК серии А27 установлена в размере 8,9%
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 16-17-го купонов облигаций серии А27 в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 22,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:51
Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены
Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены на торгах в Лондоне и Нью-Йорке на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения. Из-за перепроизводства также снижаются цены на сахар и кофе арабика, пишет Financial Times.

В четверг июльский контракт на...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:46
Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов Тойота банка на 100 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций Тойота банка серии 001P объемом до 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:43
Rio Tinto в 1-м квартале снизила добычу алмазов на 8%
Rio Tinto, алмазодобывающее подразделение которой занимает третье место в мире по объемам производства, в 1 квартале 2017 года снизила добычу алмазов по сравнению с показателес января-марта 2016 года на 8% - до 4,152 млн карат алмазов, говорится в сообщении компании.

По...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:41
ТМК в третий раз снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей - до 9,75 - 9,90%
ПАО "Трубная металлургическая компания" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей до 9,75-9,90% годовых с 9,90-10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:31
Сбербанк может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию.

Как сообщил журналистам глава банка Герман Греф, набсовет рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 год 25% чистой прибыли по МСФО или 27% чистой прибыли по...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб.
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:23
Кудрин предлагает сделать бюджетное правило менее жестким - отсечение при цене $45/барр. вместо $40
Бюджетное правило могло бы быть менее жестким, чем предлагает Минфин, считает экс-глава министерства, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,5698 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5698 руб.

Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный -...    читать дальше
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