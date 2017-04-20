Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,2032 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2032 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1979 руб., максимальный - 8,229 руб. Было заключено 26 сделок. Объем торгов составил 52,37 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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