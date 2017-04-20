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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 87,3 млрд руб.
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20 апреля 2017 года 10:45

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 87,3 млрд руб.

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20 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 87,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 18,8 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
20 апреля 2017 года 16:09
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На предыдущей неделе было подано 234 тыс. заявок. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:05
В январе-феврале импорт пальмового масла в РФ снизился на 17,2% - Росстат
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20 апреля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 55,71/57 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,71/57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 апреля 2017 года 16:02
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Международные резервы России на 14 апреля составили $398,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $395,7 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,7 млрд, или на 0,7%.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ,...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:02
Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ФПК объемом 5 млрд руб. установлен на уровне 8,8%
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Данный ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 16:00
За неделю рост цен на бензин замедлился до 0,1% - Росстат
За неделю с 10 по 16 апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

На двух предыдущих неделях рост цен составлял по 0,2%.

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 17 апреля 2017 г....    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:54
Ставка 16-17-го купонов облигаций АИЖК серии А27 установлена в размере 8,9%
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 16-17-го купонов облигаций серии А27 в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 22,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:51
Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены
Какао-бобы обновили многолетние минимумы цены на торгах в Лондоне и Нью-Йорке на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения. Из-за перепроизводства также снижаются цены на сахар и кофе арабика, пишет Financial Times.

В четверг июльский контракт на...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:46
Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов Тойота банка на 100 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций Тойота банка серии 001P объемом до 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:43
Rio Tinto в 1-м квартале снизила добычу алмазов на 8%
Rio Tinto, алмазодобывающее подразделение которой занимает третье место в мире по объемам производства, в 1 квартале 2017 года снизила добычу алмазов по сравнению с показателес января-марта 2016 года на 8% - до 4,152 млн карат алмазов, говорится в сообщении компании.

По...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:41
ТМК в третий раз снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей - до 9,75 - 9,90%
ПАО "Трубная металлургическая компания" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей до 9,75-9,90% годовых с 9,90-10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:31
Сбербанк может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на акцию.

Как сообщил журналистам глава банка Герман Греф, набсовет рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 год 25% чистой прибыли по МСФО или 27% чистой прибыли по...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб.
В пятницу, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5482,12 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:30
В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
В пятницу, 21 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:23
Кудрин предлагает сделать бюджетное правило менее жестким - отсечение при цене $45/барр. вместо $40
Бюджетное правило могло бы быть менее жестким, чем предлагает Минфин, считает экс-глава министерства, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего...    читать дальше
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20 апреля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,5698 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5698 руб.

Минимальный курс евро составил 60,35 руб., максимальный -...    читать дальше
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