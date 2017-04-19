Запасы нефти в США упали за период с 7 апреля по 14 апреля на 1034 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1542 тыс. баррелей

Работники Татфондбанка, лишившегося лицензии и признанного банкротом, начали получать уведомления о предстоящем увольнении, сообщил "Интерфаксу" один из сотрудников кредитного учреждения.

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Банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") установил ставку 8-го купона облигаций 9-й серии в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

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Цены на нефть стали снижаться после публикации данных Минэнерго США, указавших на сокращение запасов нефти, а также неожиданный рост запасов в бензина в стране, пишет MarketWatch.

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В этом году сеть пиццерий Pizza Hut планирует открыть в России порядка 25-30 ресторанов, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Pizza Hut в России и СНГ Олег Синякин.

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Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян обсудили в Кремле участие двух стран в международном форуме "Один пояс - один путь", который пройдёт в Китае в мае.

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В прошлом году темпы роста вознаграждений гендиректоров американских компаний ускорились до максимальных с 2013 года 6%, свидетельствуют данные аналитической компании Willis Towers Watson.

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Финальные переговоры между Анкарой и Москвой по снятию ограничений в торговле пройдут в Турции 6-7 мая, сообщил в среду вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Накануне он провел переговоры на эту тему в Москве с вице-премьером Аркадием Дворковичем.