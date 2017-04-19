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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 апреля по 14 апреля на 1034 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1542 тыс. баррелей
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19 апреля 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 апреля по 14 апреля на 1034 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1542 тыс. баррелей
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19 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1034 тыс. баррелей - до 532,343 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1542 тыс. баррелей и составили 237,672 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1955 тыс. баррелей, достигнув 148,266 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1400 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.19 апреля 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 апреля по 14 апреля на 1034 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1542 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1034 тыс. баррелей - до 532,343 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1542 тыс. баррелей и составили 237,672 млн баррелей,... читать дальше
.19 апреля 2017 года 17:30
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