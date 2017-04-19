Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,1967 руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5063 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1967 руб.

Минимальный курс евро составил 60,03 руб., максимальный - 60,32 руб. Было заключено 2497 сделок. Объем торгов составил 8951,48 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,21 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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