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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1634 руб.
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19 апреля 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1634 руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1634 руб. Минимальный курс юаня составил 8,155 руб., максимальный - 8,1691 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 43,75 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,16 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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