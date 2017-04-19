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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 59,6124 руб.
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19 апреля 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 59,6124 руб.

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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 59,6124 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,69 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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19 апреля 2017 года 10:20
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Компания установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-01 в размере 18%...    читать дальше
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Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
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19 апреля 2017 года 10:05
Рынок российских акций начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями
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Европейские фондовые биржи завершили первый после пасхальных каникул день торгов максимальным падением с начала...    читать дальше
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,44/57,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
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19 апреля 2017 года 09:38
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Курс доллара США в среду повышается к основным мировым валютам после снижения в предыдущий торговый день на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

"На этой неделе валютные трейдеры, вероятно, не станут открывать...    читать дальше
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1937,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 976,74 млрд руб.
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19 апреля 2017 года 08:59
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Китайский индикатор...    читать дальше
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19 апреля 2017 года 08:50
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Цены на железную руду на Даляньской сырьевой бирже во вторник опустились до минимального уровня с октября прошлого года на фоне данных с рынка недвижимости Китая, сообщает MarketWatch.

Котировки упали на 5,1% - до 468 юаня за тонну. В понедельник они снизились на 2,9%,...    читать дальше
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Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и отчетность крупных компаний.

Как стало известно из сообщения министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в марте, упало на 6,8%...    читать дальше
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19 апреля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,56 млн
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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