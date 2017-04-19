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19 апреля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 55,9793 руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 55,9793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,12 коп.
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Продажи новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) увеличилось в марте 2017 года на 11,2% по сравнению с тем же месяцем 2016 года и составили 1,89 млн автомобилей, что является лучшим показателем в истории для этого... читать дальше
.19 апреля 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 5,31 пункта (0,277%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1914,98 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,06 пункта (0,284%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
.19 апреля 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2043... читать дальше
.19 апреля 2017 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 56,2043 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 22,50 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар подешевел... читать дальше
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ООО "Домашние деньги" собрало книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей из запланированного объема до 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-01 в размере 18%... читать дальше
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ВТБ разместит 20 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-48 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,... читать дальше
.19 апреля 2017 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями. На мировых фондовых площадках преобладают в основном негативные тенденции. Европейские фондовые биржи завершили первый после пасхальных каникул день торгов максимальным падением с начала... читать дальше
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,44/57,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
.19 апреля 2017 года 09:51
Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре программы распределения временных рабочих виз, используемой для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников. Документ под названием "Покупай американское, нанимай американцев" (Buy America, Hire America) подписан... читать дальше
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Курс доллара США в среду повышается к основным мировым валютам после снижения в предыдущий торговый день на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, сообщает MarketWatch. "На этой неделе валютные трейдеры, вероятно, не станут открывать... читать дальше
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Интернет-компания Yahoo Inc., находящаяся в процессе продажи своих интернет-активов оператору связи Verizon Communucations, вышла на прибыльный уровень в первом квартале 2017 года. Чистая прибыль Yahoo составила $99 млн против аналогичного убытка за тот же квартал... читать дальше
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Большинство рынков акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в среду в красной зоне. Индексы падают вслед за аналогичной тенденцией на рынке акций США, что обусловлено ухудшением геополитической обстановки в мире, сообщает MarketWatch. Китайский индикатор... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,56 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
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