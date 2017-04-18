.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,0484 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 0,8%
В марте промпроизводство в России выросло на 0,8% после падения на 2,7% в феврале, отмечает Росстат. Рост показателя оказался в 2 раза меньше прогнозов аналитиков. За квартал промпроизводство подросло на 0,1%
 
Минэкономразвития против штрафов за продажу "санкционки"
Минэкономразвития усмотрело риски в предложениях Роспотребнадзора о введении штрафов за реализацию и хранение санкционных товаров. Минэкономразвития провело оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проекта закона Роспотребнадзора, предлагавшего...
 
Потери России от "помидорной войны" с Турцией могут достичь $1,5 млрд
Потери России от "помидорной войны" с Турцией могут составить $1,3-1,5 млрд, отмечается в новом номере "Мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленного экспертами Института Гайдара,...
 
Дешевые кредиты станут реальностью
Минэкономразвития придумало, как превратить Внешэкономбанк (ВЭБ) в фабрику инвестиций: оно предоставит дешевые длинные деньги и привлечет пенсионные фонды в проекты. Создать на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования премьер Дмитрий Медведев...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 апреля 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,0484 руб.

 0  
18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,0484 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,83 руб., максимальный - 56,195 руб. Была заключена 13271 сделка. Объем торгов составил 56783,63 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,085 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 апреля 2017 года 20:08
МХП готовит новый выпуск долларовых евробондов, начнет road show 24 апреля
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), одно из крупнейших агропромышленных предприятий Украины, готовится к размещению нового выпуска долларовых еврооблигаций, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

За счет размещения новых долговых бумаг...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 апреля снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 22,43 пункта (1,155%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,29 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 апреля снизилась на 0,18% и составила 23718,882 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23718,882 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,009 млрд руб., или на...
.
18 апреля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1473 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1473 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1193 руб., максимальный - 8,1697...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,073 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,073 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,8363 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8363 руб.

Минимальный курс евро составил 59,46 руб.,...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 19:04
Россия и Турция проведут консультации по срокам снятия ограничений в торговле
Россия и Турция в течение двух недель проведут консультации по срокам снятия ограничений в торговле.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека во вторник в...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:57
Индекс ММВБ снизился на 1,2%, индекс РТС - на 1,6%
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде.

Рынки продолжают фокусироваться на геополитических факторах, в том числе на ситуации вокруг Северной Кореи, Афганистана и Турции.

Напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном резко усилилась в последние...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:43
Раз в месяц мобильным или онлайн-банком пользуются 63% интернет-пользователей РФ - Sberbank CIB
Минимум один раз в месяц услугами мобильного или онлайн-банка пользуются 63% российских интернет-пользователей. К такому выводу пришли аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Светлана Суханова и Мария Суханова по итогам проведенного...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:41
Fitch подтвердило рейтинги "Кокса", присвоило запланированным бондам рейтинг "B"
ждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Кокс" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" c "негативным" прогнозом.

Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:35
В ЦБР считают, что размер максимальных выплат по микрозаймам можно продолжить снижать
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что размер максимальных выплат по микрозаймам, проценты по которым с 1 января 2017 года были ограничены трехкратным размером суммы долга, можно продолжать снижать.

"Мы считаем, что после анализа практики, норма сейчас...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:27
Квартальная прибыль UnitedHealth выросла на 35%
Чистая прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в первом квартале 2017 года выросла на 35% и составила $2,17 млрд, или $2,23 в расчете на акцию, по сравнению с $1,61 млрд, или $1,67 на акцию, за аналогичный период предыдущего...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:19
Путин высказался за ужесточение требований к микрофинансовым организациям
Президент РФ Владимир Путин высказался за ужесточение требований к микрофинансовым организациям, отметив необходимость доработки предложений о санкциях за нарушение законодательства, регулирующего их деятельность.

"Некоторые вещи требуют, конечно, доработки. Нужно...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 18:11
Добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале выросла, экспорт из стран сократился
Добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале увеличилось до 10,011 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 9,748 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). В феврале прошлого года добыча составляла 10,22 млн б/с.

При этом...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 17:58
ЦБ РФ предлагает блокировать зарубежные сайты финансовых мошенников
Банк России предлагает рассмотреть возможность блокировки мошеннических финансовых доменов и сайтов, зарегистрированных за пределами России, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей.

"Мы...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 17:54
Ставка 5-6-го купонов облигаций ООО "Металлэнергомонтаж" 1-й серии - 10,75%
ООО "Металлэнергомонтаж" установило ставку 5-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплат по каждому купону составит 53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Размещение 5-летних бумаг...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.