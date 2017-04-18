Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,6904 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6904 руб.

Минимальный курс евро составил 59,4475 руб., максимальный - 59,905 руб. Была заключена 3241 сделка. Объем торгов составил 13282,07 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,8825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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