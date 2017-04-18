Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 апреля

18 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2312,71 (-9,67) руб./грамм; на серебро - 33,15 (-0,42) руб./грамм; на платину - 1769,18 (+5,9) руб./грамм; на палладий - 1421,82 (-37,63) руб./грамм.

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Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), одно из крупнейших агропромышленных предприятий Украины, готовится к размещению нового выпуска долларовых еврооблигаций, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. За счет размещения новых долговых бумаг... За счет размещения новых долговых бумаг... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 22,43 пункта (1,155%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,29 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23718,882 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,009 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1473 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1193 руб., максимальный - 8,1697... Минимальный курс юаня составил 8,1193 руб., максимальный - 8,1697... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,073 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8363 руб. Минимальный курс евро составил 59,46 руб.,... Минимальный курс евро составил 59,46 руб.,... читать дальше

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Россия и Турция в течение двух недель проведут консультации по срокам снятия ограничений в торговле. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека во вторник в... Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека во вторник в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде. Рынки продолжают фокусироваться на геополитических факторах, в том числе на ситуации вокруг Северной Кореи, Афганистана и Турции. Рынки продолжают фокусироваться на геополитических факторах, в том числе на ситуации вокруг Северной Кореи, Афганистана и Турции. Напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном резко усилилась в последние... Напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном резко усилилась в последние... читать дальше

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Минимум один раз в месяц услугами мобильного или онлайн-банка пользуются 63% российских интернет-пользователей. К такому выводу пришли аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Светлана Суханова и Мария Суханова по итогам проведенного... читать дальше

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ждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Кокс" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" c "негативным" прогнозом. Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне... Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне... читать дальше

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Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что размер максимальных выплат по микрозаймам, проценты по которым с 1 января 2017 года были ограничены трехкратным размером суммы долга, можно продолжать снижать. "Мы считаем, что после анализа практики, норма сейчас... "Мы считаем, что после анализа практики, норма сейчас... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в первом квартале 2017 года выросла на 35% и составила $2,17 млрд, или $2,23 в расчете на акцию, по сравнению с $1,61 млрд, или $1,67 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин высказался за ужесточение требований к микрофинансовым организациям, отметив необходимость доработки предложений о санкциях за нарушение законодательства, регулирующего их деятельность. "Некоторые вещи требуют, конечно, доработки. Нужно... "Некоторые вещи требуют, конечно, доработки. Нужно... читать дальше

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Добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале увеличилось до 10,011 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 9,748 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). В феврале прошлого года добыча составляла 10,22 млн б/с. При этом... При этом... читать дальше

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Банк России предлагает рассмотреть возможность блокировки мошеннических финансовых доменов и сайтов, зарегистрированных за пределами России, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей. "Мы... "Мы... читать дальше

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ООО "Металлэнергомонтаж" установило ставку 5-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплат по каждому купону составит 53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплат по каждому купону составит 53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение 5-летних бумаг... Размещение 5-летних бумаг... читать дальше

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