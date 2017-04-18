.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 79,1 млрд руб.
.
18 апреля 2017 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 79,1 млрд руб.
|0
18 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 79,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 98,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 апреля 2017 года 12:29
В 1-м квартале 2017 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 15,4% - до 1,17 млн по сравнению с 1,02 млн карт в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом ситуация с выданными кредитными... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:21
Экономические перспективы Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) существенно улучшились в первом квартале 2017 года, , свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Институтом управленческого учета (IMA).... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:13
В этом месяце в России снизились цены на соль. В апреле по сравнению с декабрем 2016 года отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10%, сообщает Руспродсоюз. Прежде всего, снижение коснулось каменной соли и соли "Экстра" в фасовке по 1 кг. Оба сорта... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:08
"ФосАгро" планирует вернуться на рынок еврооблигаций после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, "ВТБ... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:04
Самарская область планирует размещение в 2017 году семилетнего облигационного займа объемом до 10 млрд рублей, следует из закупочной документации регионального Минфина, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг". Минфин Самарской области объявил запросы котировок услуг по... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:03
ВТБ разместит 18 апреля однодневные бонды серии КС-2-46 на 75 млрд руб. по цене 99,9735% от номинала
ВТБ разместит 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-46 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9735% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,68% годовых. Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:54
Сбербанк России начал рефинансировать ипотечные кредиты других банков под залог недвижимости, сообщил журналистам директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. В рамках нового продукта можно просто рефинансировать... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 апреля составил 55,9793 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 55,9793 руб. По... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 27,12 коп. - до 55,9793 руб.... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:38
В начале торгов во вторник европейские фондовые индексы выбрали красную зону, акции горнодобывающих концернов дешевеют вслед за падением цен на медь и железную руду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%,... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:34
За неделю с 5 по 12 апреля численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 1,2% и составила 891,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Рост численности безработных был отмечен в республиках Алтай, Тыва, Якутия и Дагестан. Снижение... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:25
С осени 2016 года в России впервые за последние полтора года начали падать цены на гречку. Потребительская цена гречневой крупы с конца августа снизилась на 17,9%, говорится в докладе Минсельхоза к заседанию правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:17
Президент России провел телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским лидером Петром Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:09
В 1-м квартале дефицит госбюджета Азербайджана составил 321,2 млн манатов, или 2,1% ВВП, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов. По оперативным данным Минфина, в январе-марте доходы госбюджета Азербайджана были равны 3 млрд 591,5 млн манатов, сократившись на 2,4%... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1223 руб. Минимальный курс юаня составил 8,115 руб., максимальный - 8,127... читать дальше
.18 апреля 2017 года 10:46
Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли серьезно обеспокоит рынки, когда приступит к сокращению объема активов на балансе, составляющего порядка $4,5 трлн. Такое мнение высказал заместитель председателя Федрезерва Стэнли Фишер, выступая вчера в Колумбийском университете. Он... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.