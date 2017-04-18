.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 0,8%
В марте промпроизводство в России выросло на 0,8% после падения на 2,7% в феврале, отмечает Росстат. Рост показателя оказался в 2 раза меньше прогнозов аналитиков. За квартал промпроизводство подросло на 0,1%
 
Минэкономразвития против штрафов за продажу "санкционки"
Минэкономразвития усмотрело риски в предложениях Роспотребнадзора о введении штрафов за реализацию и хранение санкционных товаров. Минэкономразвития провело оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проекта закона Роспотребнадзора, предлагавшего...
 
Потери России от "помидорной войны" с Турцией могут достичь $1,5 млрд
Потери России от "помидорной войны" с Турцией могут составить $1,3-1,5 млрд, отмечается в новом номере "Мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленного экспертами Института Гайдара,...
 
Дешевые кредиты станут реальностью
Минэкономразвития придумало, как превратить Внешэкономбанк (ВЭБ) в фабрику инвестиций: оно предоставит дешевые длинные деньги и привлечет пенсионные фонды в проекты. Создать на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования премьер Дмитрий Медведев...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 апреля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
18 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Февраль 2017
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Март 2017
16:15 Промышленное производство в США Март 2017

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 апреля 2017 года 12:29
Банки наращивают выдачу кредитных карт - НБКИ
В 1-м квартале 2017 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 15,4% - до 1,17 млн по сравнению с 1,02 млн карт в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом ситуация с выданными кредитными...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 12:21
Экономические перспективы Центральной и Восточной Европы улучшились в 1-м квартале - исследование
Экономические перспективы Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) существенно улучшились в первом квартале 2017 года, , свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Институтом управленческого учета (IMA)....    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 12:13
Соль подешевела
В этом месяце в России снизились цены на соль. В апреле по сравнению с декабрем 2016 года отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10%, сообщает Руспродсоюз.

Прежде всего, снижение коснулось каменной соли и соли "Экстра" в фасовке по 1 кг. Оба сорта...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 12:08
ФосАгро готовит долларовые евробонды, начнет road show 20 апреля - источник
"ФосАгро" планирует вернуться на рынок еврооблигаций после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, "ВТБ...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 12:04
Самарская область в 2017г планирует размещение облигаций объемом до 10 млрд руб
Самарская область планирует размещение в 2017 году семилетнего облигационного займа объемом до 10 млрд рублей, следует из закупочной документации регионального Минфина, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Минфин Самарской области объявил запросы котировок услуг по...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 12:03
ВТБ разместит 18 апреля однодневные бонды серии КС-2-46 на 75 млрд руб. по цене 99,9735% от номинала
ВТБ разместит 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-46 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9735% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,68% годовых.

Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:54
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Сбербанк России начал рефинансировать ипотечные кредиты других банков под залог недвижимости, сообщил журналистам директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

В рамках нового продукта можно просто рефинансировать...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 апреля составил 55,9793 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 55,9793 руб. По...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:45
Доллар снизился на 27 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 27,12 коп. - до 55,9793 руб....    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:38
Европейские фондовые индексы выбрали с утра красную зону
В начале торгов во вторник европейские фондовые индексы выбрали красную зону, акции горнодобывающих концернов дешевеют вслед за падением цен на медь и железную руду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%,...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:34
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,2%
За неделю с 5 по 12 апреля численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 1,2% и составила 891,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Рост численности безработных был отмечен в республиках Алтай, Тыва, Якутия и Дагестан. Снижение...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:25
В России впервые с 2015 года подешевела гречка
С осени 2016 года в России впервые за последние полтора года начали падать цены на гречку. Потребительская цена гречневой крупы с конца августа снизилась на 17,9%, говорится в докладе Минсельхоза к заседанию правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:17
Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений
Президент России провел телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским лидером Петром Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:09
Квартальный дефицит госбюджета Азербайджана превысил 2% ВВП
В 1-м квартале дефицит госбюджета Азербайджана составил 321,2 млн манатов, или 2,1% ВВП, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов.

По оперативным данным Минфина, в январе-марте доходы госбюджета Азербайджана были равны 3 млрд 591,5 млн манатов, сократившись на 2,4%...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1223 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1223 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,115 руб., максимальный - 8,127...    читать дальше
.
18 апреля 2017 года 10:46
Сокращение объема активов на балансе ФРС не вызовет резкой реакции рынков - замглавы Федрезерва
Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли серьезно обеспокоит рынки, когда приступит к сокращению объема активов на балансе, составляющего порядка $4,5 трлн. Такое мнение высказал заместитель председателя Федрезерва Стэнли Фишер, выступая вчера в Колумбийском университете. Он...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.