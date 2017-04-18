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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2505 руб.
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18 апреля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2505 руб.
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18 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 56,2505 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,40 коп.
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18 апреля 2017 года 12:29
В 1-м квартале 2017 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 15,4% - до 1,17 млн по сравнению с 1,02 млн карт в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом ситуация с выданными кредитными... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:21
Экономические перспективы Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) существенно улучшились в первом квартале 2017 года, , свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Институтом управленческого учета (IMA).... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:13
В этом месяце в России снизились цены на соль. В апреле по сравнению с декабрем 2016 года отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10%, сообщает Руспродсоюз. Прежде всего, снижение коснулось каменной соли и соли "Экстра" в фасовке по 1 кг. Оба сорта... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:08
"ФосАгро" планирует вернуться на рынок еврооблигаций после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, "ВТБ... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:04
Самарская область планирует размещение в 2017 году семилетнего облигационного займа объемом до 10 млрд рублей, следует из закупочной документации регионального Минфина, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг". Минфин Самарской области объявил запросы котировок услуг по... читать дальше
.18 апреля 2017 года 12:03
ВТБ разместит 18 апреля однодневные бонды серии КС-2-46 на 75 млрд руб. по цене 99,9735% от номинала
ВТБ разместит 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-46 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9735% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,68% годовых. Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
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Сбербанк России начал рефинансировать ипотечные кредиты других банков под залог недвижимости, сообщил журналистам директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. В рамках нового продукта можно просто рефинансировать... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 апреля составил 55,9793 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 55,9793 руб. По... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 27,12 коп. - до 55,9793 руб.... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:38
В начале торгов во вторник европейские фондовые индексы выбрали красную зону, акции горнодобывающих концернов дешевеют вслед за падением цен на медь и железную руду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%,... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:34
За неделю с 5 по 12 апреля численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 1,2% и составила 891,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Рост численности безработных был отмечен в республиках Алтай, Тыва, Якутия и Дагестан. Снижение... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:25
С осени 2016 года в России впервые за последние полтора года начали падать цены на гречку. Потребительская цена гречневой крупы с конца августа снизилась на 17,9%, говорится в докладе Минсельхоза к заседанию правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию... читать дальше
.18 апреля 2017 года 11:17
Президент России провел телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским лидером Петром Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность... читать дальше
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В 1-м квартале дефицит госбюджета Азербайджана составил 321,2 млн манатов, или 2,1% ВВП, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов. По оперативным данным Минфина, в январе-марте доходы госбюджета Азербайджана были равны 3 млрд 591,5 млн манатов, сократившись на 2,4%... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1223 руб. Минимальный курс юаня составил 8,115 руб., максимальный - 8,127... читать дальше
.18 апреля 2017 года 10:46
Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли серьезно обеспокоит рынки, когда приступит к сокращению объема активов на балансе, составляющего порядка $4,5 трлн. Такое мнение высказал заместитель председателя Федрезерва Стэнли Фишер, выступая вчера в Колумбийском университете. Он... читать дальше
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