Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,141 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,141 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,93 руб., максимальный - 56,36 руб. Было заключено 11072 сделки. Объем торгов составил 49520,1 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 55,965 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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