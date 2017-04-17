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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 26,43 пункта (1,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1942,72 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23760,892 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 10,639 млрд руб., или на...

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ООО "СКЭТ" планирует 20 апреля провести сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 12 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Заявки будет принимать ВТБ Капитал. Заявки будет принимать ВТБ Капитал. Техническое размещение бумаг 5-летних бумаг запланировано на 28 апреля, оно пройдет по... Техническое размещение бумаг 5-летних бумаг запланировано на 28 апреля, оно пройдет по...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1124 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1667 руб. Минимальный курс юаня составил 8,13 руб., максимальный - 8,1822... Минимальный курс юаня составил 8,13 руб., максимальный - 8,1822... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7533 руб. Минимальный курс евро составил 59,535 руб.,... Минимальный курс евро составил 59,535 руб.,... читать дальше

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Банк России с 10 мая продлевает время приема заявлений кредитных организаций на получение кредитов Центробанка на фиксированных условиях в рамках стандартных инструментов рефинансирования, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это позволит "кредитным организациям более гибко... Это позволит "кредитным организациям более гибко... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся незначительными изменениями, завершил понедельник уверенным ростом. Европейские фондовые площадки были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Европейские фондовые площадки были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно. Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно. Котировки... Котировки... читать дальше

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Минтранс РФ изучает введение постоянного мониторинга финансового состояния авиакомпаний в рамках поручения вице-премьера Аркадия Дворковича, заявил журналистам замминистра Валерий Окулов. "Не просто проверки (прорабатываются). Эпизодические проверки - они мало что... "Не просто проверки (прорабатываются). Эпизодические проверки - они мало что... читать дальше

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В 1-м квартале валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана снизился на 0,9%, сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате республики. Номинальный объем ВВП составил 15 млрд 229,7 млн манатов. Номинальный объем ВВП составил 15 млрд 229,7 млн манатов. Ненефтяной ВВП вырос на 2,4% ( номинальный объем - 8 млрд 566,3 млн... Ненефтяной ВВП вырос на 2,4% ( номинальный объем - 8 млрд 566,3 млн... читать дальше

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Банк России опубликовал проект указания "О порядке привлечения конкурсным управляющим на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и других лиц для обеспечения возложенных на конкурсного... читать дальше

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Банк России получит законодательную возможность продлевать на срок до 5 лет кредиты Агентству по страхованию вкладов (АСВ), выдаваемые для финансирования выплат вкладчикам рухнувших банков. Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта о новой схеме санации одобрена... читать дальше

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Для того, чтобы избежать спорных вопросов с границами земельных участков различного назначения, необходим единый реестр недвижимости, который при этом должен стать публичным, заявил в понедельник зампред правительства Московской области Александр Чупраков. "Мы за то,... "Мы за то,... читать дальше

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О "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11% годовых, говорится в сообщении организации. Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Пятилетние облигации БО-01... Пятилетние облигации БО-01... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым поручил своей администрации обеспечить мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан РФ, иностранных граждан, объединений и юридических лиц в органы госвласти всех уровней. Согласно указу, речь идет о... Согласно указу, речь идет о... читать дальше

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Спрос на биржевые облигации Газпромбанка (ГПБ) серии БО-16 объемом 10 млрд рублей составил около 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Заявки на бумаги подали более 60 инвесторов. Ключевой спрос сформировали заявки банков (47%) и страховых компаний (21%). Заметно... Заявки на бумаги подали более 60 инвесторов. Ключевой спрос сформировали заявки банков (47%) и страховых компаний (21%). Заметно... читать дальше

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