Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1745 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1745 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,15 руб., максимальный - 8,1949 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 117,57 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,185 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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