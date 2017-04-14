14 апреля 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.04 по 23.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.04.2017
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Апрель 2017
|18.04.2017
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Февраль 2017
|18.04.2017
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Март 2017
|18.04.2017
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2017
|19.04.2017
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Февраль 2017
|19.04.2017
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2017
|19.04.2017
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Март 2017
|19.04.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 апреля
|20.04.2017
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Март 2017
|20.04.2017
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Февраль 2017
|20.04.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 апреля
|20.04.2017
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Апрель 2017
|20.04.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 апреля
|20.04.2017
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Март 2017
|20.04.2017
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2017
|21.04.2017
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Февраль 2017
|21.04.2017
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2017
|21.04.2017
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Февраль 2017
|21.04.2017
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Март 2017
|21.04.2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Март 2017
|21.04.2017
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Март 2017
Это автоматическое сообщение.
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