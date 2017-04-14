Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1781,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 969,17 млрд руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 апреля составили по Российской Федерации 1781,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1494,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1980,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1652,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 апреля составили 969,17 млрд руб. против 962,13458 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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