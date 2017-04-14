ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 60,2867 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 60,2867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,36 коп.

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ПАО "Газпром" вложит 50 млрд рублей в развитие газоснабжения Калининградской области, сообщил министр энергетики Александр Новак. "50 млрд руб. - это средства, которые реализует компания "Газпром",- сказал он. Речь идёт о развитии мощностей ПХГ, строительстве... "50 млрд руб. - это средства, которые реализует компания "Газпром",- сказал он. Речь идёт о развитии мощностей ПХГ, строительстве...

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Российские туристы в 2016 году во время заграничных поездок потратили около $24 млрд, что на треть меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2014 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). В 2015 году российские туристы также сократили расходы во время... читать дальше

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В Москве категорически против повторения в Сирии иракского сценария, который привел к иностранному вторжению в страну под предлогом наличия у режима химического оружия. "Мы имеем опыт, когда под надуманными предлогами якобы имевшегося химического оружия было совершено вторжение... читать дальше

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Граждане Турции голосуют на референдуме, посвященном внесению изменений в Основной закон страны, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си. Как ожидается, во всенародном голосовании примут участие в общей сложности 55 млн человек, для которых подготовлены почти 170 тыс.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 56,2945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,74 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 59,7791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,76 коп.

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"АЛРОСА" может консолидировать АО "АЛРОСА-Нюрба" после завершения сделки по выкупу у Якутии 10% акций. Такое мнение, как сообщает пресс-служба правительства Якутии, глава республики Егор Борисов высказал в беседе с республиканскими СМИ. "АЛРОСА" может принять решение о... "АЛРОСА" может принять решение о... читать дальше

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ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) привлечет в Сбербанке, ВТБ и Саровбизнесбанке кредитные линии с лимитом 500 млн рублей каждая, следует из закупочной документации компании на сайте госзакупок РФ. Так, победителем запроса котировок на право предоставления кредитной... Так, победителем запроса котировок на право предоставления кредитной... читать дальше

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Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей из шиитских поселений Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на Сирийское государственное телевидение. По данным правозащитных организаций, жертвами стали как...

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Для выполнения обязательств перед дольщиками программы "Народный гараж" необходимо завершить строительство десяти паркингов почти на 3 тыс. машиномест до конца года, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин. "Уже до конца... читать дальше

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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя организации "Открытая Россия". "Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом", - сказал М.Ходорковский,... читать дальше

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин совершил в субботу рабочую поездку в Воронежскую область, где провёл совещание с представителями "Роскосмоса" и Объединённой двигателестроительной корпорации. В ходе обсуждения вице-премьер поставил задачу наладить более тесное сотрудничество между... читать дальше

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ЦИК Южной Кореи начал процедуру официальной регистрации кандидатов в президенты страны, сообщает агентство "Ренхап". Регистрация кандидатов продлится два дня, после чего в стране начнется предвыборная кампания. В настоящее время ЦИК Южной Кореи уже зарегистрировал 12 кандидатов,... читать дальше

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планируемых в ближайшее время контактах лидеров "нормандского формата" (Украина, ФРГ, Франция, РФ). На пресс-конференции в субботу в Москве он отметил, что заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) Александра... читать дальше

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Балтфлот получил на вооружение новые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", их покажут на параде 9 мая, сообщает в пресс-служба флота. "Впервые в этом году в параде примут участие пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", недавно поступившие на... читать дальше

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Ограждения строящегося парка "Зарядье" будут убраны в течение месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял здесь более 10 лет. В течение месяца не... читать дальше

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