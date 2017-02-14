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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3951 руб.
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14 февраля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3951 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3951 руб. Минимальный курс юаня составил 8,35 руб., максимальный - 8,4402 руб. Было заключено 179 сделок. Объем торгов составил 671,56 млн руб., что на 130% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,38 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.14 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3951 руб. Минимальный курс юаня составил 8,35 руб., максимальный - 8,4402... читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:15
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Рынок акций РФ снизился по рублевому индексу ММВБ из-за резкого укрепления российской валюты на фоне растущей нефти. Индикатор сегодня в ходе торгов протестировал минимум с начала декабря. Долларовый индекс РТС продемонстрировал слабый рост. Фондовые рынки... читать дальше
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.14 февраля 2017 года 18:47
Доказанные и вероятные (2P) запасы нефти и конденсата "Газпром нефти" (без совместных предприятий и иностранных активов), аудиованные DeGolyer and MacNaughton по международной системе управления углеводородными ресурсами (PRMS), в 2016 году выросли с 1140,6 до 1148,1 млн тонн,...
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Американские фондовые индексы незначительно и разнонаправленно меняются в начале торгов. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в банковском комитете Сената. От Джанет Йеллен ждут главным образом комментариев по макроэкономике США и... читать дальше
.14 февраля 2017 года 17:47
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