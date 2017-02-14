Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5701 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5701 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,1775 руб., максимальный - 58,02 руб. Было заключено 18407 сделок. Объем торгов составил 82087,96 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,33 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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