Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1974 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1974 руб.

Минимальный курс евро составил 60,8525 руб., максимальный - 61,55 руб. Было заключено 3320 сделок. Объем торгов составил 11756,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,93 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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