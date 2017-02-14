Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 112,2 млрд руб.

14 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 112,2 млрд руб.

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Россельхознадзор с 14 февраля запретил поставки живой птицы и инкубационных яиц из некоторых регионов Италии, Польши, Греции и Словакии. Запрет введен из-за распространения в этих странах гриппа птицы. Как сообщается в материалах ведомства, из Италии ограничен ввоз этой... Как сообщается в материалах ведомства, из Италии ограничен ввоз этой... читать дальше

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ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 27 октября 2016 года привлекло возобновляемую кредитную линию Сбербанка с лимитом 40 млрд рублей, говорится в материалах оператора. Срок линии - 4 года, плановый срок погашения наступает в апреле 2020 года. Срок линии - 4 года, плановый срок погашения наступает в апреле 2020 года. В пресс-службе МТС... В пресс-службе МТС... читать дальше

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Германская компания BMW отзовет с китайского рынка 41,685 тыс. автомобилей в связи с дефектом подушки безопасности, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Кампания затронет 3,926 тыс. машин, выпущенных... Кампания затронет 3,926 тыс. машин, выпущенных... читать дальше

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Американские фондовые индексы незначительно и разнонаправленно меняются в начале торгов. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в банковском комитете Сената. От Джанет Йеллен ждут главным образом комментариев по макроэкономике США и... От Джанет Йеллен ждут главным образом комментариев по макроэкономике США и... читать дальше

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По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта Хельсинки превысил 17 млн, из которых порядка 15 млн человек - пассажиры международных рейсов, сообщила журналистам представитель Finavia (оператор международного аэропорта Хельсинки-Вантаа) Петра Лайвонен. По ее словам, к... По ее словам, к... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 525,170 тыс. облигаций 6-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 30,5% бондов данной... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 30,5% бондов данной... читать дальше

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Уровень деловой уверенности в России к концу 2016 года продемонстрировал рост, несмотря на отрицательную динамику экономических показателей: в первом квартале коэффициент был равен минус 17,39 пункта, в последнем поднялся до минус 2,7, свидетельствуют результаты опроса о... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5701 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,1775 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,1775 руб.,... читать дальше

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Бензин на заправках России продолжает понемногу дорожать. Средняя розничная цена бензина на прошлой неделе (с 5 по 12 февраля) подорожала на 6 копеек до 36,28 рублей за литр Аи-92 и до 39,12 рублей за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Средняя розничная цена бензина на прошлой неделе (с 5 по 12 февраля) подорожала на 6 копеек до 36,28 рублей за литр Аи-92 и до 39,12 рублей за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. В Москве бензин АИ-92... В Москве бензин АИ-92... читать дальше

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Объем экспорта российской продукции по каналам электронной коммерции в ближайшие несколько лет будет расти на 30-60% в год и составит $3,9 млрд к 2020 году (по предварительным данным, в 2016 году объем российского онлайн-экспорта составил $2 млрд), заявил гендиректор... читать дальше

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Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении банка. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс... Ставки купонов, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс... читать дальше

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На реализацию проектов Национальной технологической инициативы в 2017 году направляется более 12 млрд рублей. "Только на поддержку проектов этой инициативы мы в этом году направляем почти 8,5 млрд рублей. Всего в этом году на Национальную технологическую инициативу с... "Только на поддержку проектов этой инициативы мы в этом году направляем почти 8,5 млрд рублей. Всего в этом году на Национальную технологическую инициативу с... читать дальше

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АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) 28 февраля проведет вторичное размещение облигаций 3-5 серий на общую сумму до 4,5 млрд рублей в случае предъявления бондов к оферте, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Сбор заявок на облигации в рамках вторичного... Сбор заявок на облигации в рамках вторичного... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах и пожелал ему дальнейших успехов в работе. "Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на... "Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на... читать дальше

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ВТБ разместил во вторник, 14 февраля, однодневные биржевые облигации серии КС-1-101 на 40 млрд 467,690 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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В 2016 году положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана составило $11,6 млрд, что на 25,2% ниже уровня 2015 года, сообщил статкомитет. Внешнеторговый оборот республики в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 19% - до $62 млрд. В том числе экспорт... Внешнеторговый оборот республики в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 19% - до $62 млрд. В том числе экспорт... читать дальше

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