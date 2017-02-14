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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 7,97 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2153,52 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,06 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,06 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,8559... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 112,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Доллар начал торги на "Московской бирже" снижением. Евро торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Высокие цены на нефть продолжают поддерживать российскую валюту. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше

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Торги во вторник фондовый рынок России начал незначительными разнонаправленными изменениями на неоднозначном внешнем фоне, в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник ростом, при этом... Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник ростом, при этом... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,4/58,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал...

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ВТБ разместит 15 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-1 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей. Номинальная... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей. Номинальная... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается по отношению к евро, иене и другим мировым валютам в ожидании выступления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Кроме того, на стоимости нацвалюты США... Кроме того, на стоимости нацвалюты США... читать дальше

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ЦБ РФ в 2016 году выявил 9 попыток хищения средств с корсчетов банков на общую сумму 2,18 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей были похищены, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский на уральском форуме "Информационная безопасность финансовой... читать дальше

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Акции "РусАла" на Гонконгской бирже на торгах во вторник падают после того, как группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала часть своего пакета алюминиевой компании с дисконтом к рыночной цене. По состоянию на 9:00 мск (14:00 по местному времени) акции снижались на 4,4%... По состоянию на 9:00 мск (14:00 по местному времени) акции снижались на 4,4%... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 1923,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1726 млрд руб. На... На... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Инвесторы отреагировали на корпоративную отчетность и статданные из Китая, пишет MarketWatch. Вместе с тем инвесторы продолжают ждать выступления председателя Федеральной резервной системы... Вместе с тем инвесторы продолжают ждать выступления председателя Федеральной резервной системы... читать дальше

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Японский концерн Toshiba Corp. неожиданно отложил публикацию финансовой отчетности за 3-й квартал текущего финансового года, в которой он должен был раскрыть истинные масштабы многомиллиардных списаний в сфере оборудования для атомной энергетики в США. По данным газеты... По данным газеты... читать дальше

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Вознаграждение правлению государственного Россельхозбанка (РСХБ) по итогам 2016 года выросло на 19% в сравнении с предыдущим годом, до 256 млн рублей, свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам. Правление РСХБ в прошлом году получило заработную плату в... Правление РСХБ в прошлом году получило заработную плату в... читать дальше

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Крупные запасы нефти обнаружены по итогам бурения на месторождении Filicudi в южной части Баренцева моря, говорится в сообщении DEA (принадлежит LetterOne Михаила Фридмана). Бурение проводилось на участке PL533 в 40 км к юго-западу от месторождения Johan Castberg. Общий... Бурение проводилось на участке PL533 в 40 км к юго-западу от месторождения Johan Castberg. Общий... читать дальше

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По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка Standard & Poor's 500 впервые достигла $20 трлн, сообщает CNBC. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13... Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13... читать дальше

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