14 февраля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2017
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2016
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2016
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2017
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Январь 2017
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Февраль 2017
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Февраль 2017
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2016
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2016
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2017
Это автоматическое сообщение.
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14 февраля 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 7,97 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2153,52 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,06 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
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14 февраля 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,8559... читать дальше
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14 февраля 2017 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 112,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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14 февраля 2017 года 10:20
Доллар начал торги на "Московской бирже" снижением. Евро торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Высокие цены на нефть продолжают поддерживать российскую валюту.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше
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14 февраля 2017 года 10:05
Торги во вторник фондовый рынок России начал незначительными разнонаправленными изменениями на неоднозначном внешнем фоне, в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник ростом, при этом... читать дальше
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14 февраля 2017 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,4/58,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 февраля 2017 года 09:53
ВТБ разместит 15 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-1 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей. Номинальная... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:45
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается по отношению к евро, иене и другим мировым валютам в ожидании выступления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.
Кроме того, на стоимости нацвалюты США... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:42
ЦБ РФ в 2016 году выявил 9 попыток хищения средств с корсчетов банков на общую сумму 2,18 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей были похищены, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский на уральском форуме "Информационная безопасность финансовой... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:34
Акции "РусАла" на Гонконгской бирже на торгах во вторник падают после того, как группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала часть своего пакета алюминиевой компании с дисконтом к рыночной цене.
По состоянию на 9:00 мск (14:00 по местному времени) акции снижались на 4,4%... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 1923,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1726 млрд руб.
На... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:19
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Инвесторы отреагировали на корпоративную отчетность и статданные из Китая, пишет MarketWatch.
Вместе с тем инвесторы продолжают ждать выступления председателя Федеральной резервной системы... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:15
Японский концерн Toshiba Corp. неожиданно отложил публикацию финансовой отчетности за 3-й квартал текущего финансового года, в которой он должен был раскрыть истинные масштабы многомиллиардных списаний в сфере оборудования для атомной энергетики в США.
По данным газеты... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:11
Вознаграждение правлению государственного Россельхозбанка (РСХБ) по итогам 2016 года выросло на 19% в сравнении с предыдущим годом, до 256 млн рублей, свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам.
Правление РСХБ в прошлом году получило заработную плату в... читать дальше
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14 февраля 2017 года 09:03
Крупные запасы нефти обнаружены по итогам бурения на месторождении Filicudi в южной части Баренцева моря, говорится в сообщении DEA (принадлежит LetterOne Михаила Фридмана).
Бурение проводилось на участке PL533 в 40 км к юго-западу от месторождения Johan Castberg. Общий... читать дальше
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14 февраля 2017 года 08:55
По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка Standard & Poor's 500 впервые достигла $20 трлн, сообщает CNBC.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13... читать дальше
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