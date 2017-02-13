Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,0093 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0093 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,8325 руб., максимальный - 58,3 руб. Было заключено 15272 сделки. Объем торгов составил 61301,34 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,02 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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