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13 февраля 2017 года 14:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 февраля
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13 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2294,96 (-24,08) руб./грамм; на серебро - 32,89 (-0,63) руб./грамм; на платину - 1879,8 (-17,81) руб./грамм; на палладий - 1448,58 (-15,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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13 февраля 2017 года 19:52
После снижения индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,7 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2161,49 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:38
ВТБ 24, входящий в группу ВТБ, 28 февраля досрочно погасит жилищные облигации своего "Ипотечного агента ВТБ 24-1" классов "А" и "Б", говорится в сообщении компании. Досрочное погашение пройдет по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости бумаг, кроме того, будет... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 февраля выросла на 0,09% и составила 26902,001 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26902,001 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,817 млрд руб., или на...
.13 февраля 2017 года 19:18
СМП банк проведет сбор заявок на суборды 2-й серии на 2 млрд руб. 14 февраля, 3-й серии на 3 млрд руб. - 15 февраля
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) 14 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет размещение субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей, а 15 февраля 10:00 МСК до 16:00 МСК - субординированных облигаций 3-й серии на 3 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,0217 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0217 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4388 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4195 руб., максимальный -... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6902 руб. Минимальный курс евро составил 61,32 руб.,... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:01
Правительство планирует передать все полномочия по развитию Единой информационной системы (ЕИС) в области закупок Минфину РФ и Федеральному казначейству. Такое решение было принято на прошлой неделе в ходе совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Игоря... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил незначительным снижением индекса ММВБ и ростом индекса РТС на фоне роста мировых фондовых площадок и просевшей нефти. Новости о том, что президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:54
Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Так, согласно данным по добыче нефти странами ОПЕК,... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:50
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочные рейтинги Росэнергобанка по депозитам в национальной и иностранной валютах с "B3" до "Caa2", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:46
Инвесторы выбирают активы РФ и Бразилии, меньше всего интересны КНР и Турция - опрос об emerging markets
Инвесторы, участвовавшие в опросе Bloomberg, назвали Россию и Бразилию наиболее привлекательными странами среди развивающихся рынков в этом году благодаря высокой доходности операций кэрри-трейд с рублем и реалом, а также перспективам снижения процентных... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:41
Fitch отмечает улучшение ситуации в сегменте потребительского кредитования в РФ, но предрекает ему вялый рост из-за высокой долговой нагрузки розничных заемщиков, насыщения рынка и растущей конкуренции со стороны госбанков. О восстановлении российского рынка... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:34
Минсельхоз РФ скорректировал госпрограмму развития сельского хозяйства на период до 2020 года, снизив ряд ее показателей. Согласно проекту измененной программы, размещенному на сайте ведомства, финансирование госпрограммы на 2017 год снижается до 215,8 млрд рублей с 300... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:31
ОПЕК улучшила прогноз добычи нефти в США на 180 тыс. б/с благодаря более высоким ценам на нефть, следует из обзора картеля. Месяц назад ОПЕК прогнозировала, что добыча нефти в США в нынешнем году составит 13,7 млн б/с по сравнению с 13,63 млн б/с в 2016 году. Новая... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:27
Введение госмонополии на спирт можно было бы начать с парфюмерной и фармацевтической промышленности, считает главный психиатр-нарколог Минздрава России и директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. "Введение госмонополии. Я понимаю, что это... читать дальше
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