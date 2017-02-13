ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 58,0619 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 58,0619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,38 коп.

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После снижения индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,7 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2161,49 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... читать дальше

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ВТБ 24, входящий в группу ВТБ, 28 февраля досрочно погасит жилищные облигации своего "Ипотечного агента ВТБ 24-1" классов "А" и "Б", говорится в сообщении компании. Досрочное погашение пройдет по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости бумаг, кроме того, будет... Досрочное погашение пройдет по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости бумаг, кроме того, будет... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26902,001 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,817 млрд руб., или на...

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Банк "Северный морской путь" (СМП банк) 14 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет размещение субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей, а 15 февраля 10:00 МСК до 16:00 МСК - субординированных облигаций 3-й серии на 3 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0217 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4388 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4195 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,4195 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6902 руб. Минимальный курс евро составил 61,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,32 руб.,... читать дальше

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Правительство планирует передать все полномочия по развитию Единой информационной системы (ЕИС) в области закупок Минфину РФ и Федеральному казначейству. Такое решение было принято на прошлой неделе в ходе совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Игоря... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил незначительным снижением индекса ММВБ и ростом индекса РТС на фоне роста мировых фондовых площадок и просевшей нефти. Новости о том, что президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное... Новости о том, что президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное... читать дальше

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Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Так, согласно данным по добыче нефти странами ОПЕК,... Так, согласно данным по добыче нефти странами ОПЕК,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочные рейтинги Росэнергобанка по депозитам в национальной и иностранной валютах с "B3" до "Caa2", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -... Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -... читать дальше

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Инвесторы, участвовавшие в опросе Bloomberg, назвали Россию и Бразилию наиболее привлекательными странами среди развивающихся рынков в этом году благодаря высокой доходности операций кэрри-трейд с рублем и реалом, а также перспективам снижения процентных... читать дальше

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Fitch отмечает улучшение ситуации в сегменте потребительского кредитования в РФ, но предрекает ему вялый рост из-за высокой долговой нагрузки розничных заемщиков, насыщения рынка и растущей конкуренции со стороны госбанков. О восстановлении российского рынка... О восстановлении российского рынка... читать дальше

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Минсельхоз РФ скорректировал госпрограмму развития сельского хозяйства на период до 2020 года, снизив ряд ее показателей. Согласно проекту измененной программы, размещенному на сайте ведомства, финансирование госпрограммы на 2017 год снижается до 215,8 млрд рублей с 300... Согласно проекту измененной программы, размещенному на сайте ведомства, финансирование госпрограммы на 2017 год снижается до 215,8 млрд рублей с 300... читать дальше

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ОПЕК улучшила прогноз добычи нефти в США на 180 тыс. б/с благодаря более высоким ценам на нефть, следует из обзора картеля. Месяц назад ОПЕК прогнозировала, что добыча нефти в США в нынешнем году составит 13,7 млн б/с по сравнению с 13,63 млн б/с в 2016 году. Новая... Месяц назад ОПЕК прогнозировала, что добыча нефти в США в нынешнем году составит 13,7 млн б/с по сравнению с 13,63 млн б/с в 2016 году. Новая... читать дальше

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Введение госмонополии на спирт можно было бы начать с парфюмерной и фармацевтической промышленности, считает главный психиатр-нарколог Минздрава России и директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. "Введение госмонополии. Я понимаю, что это... "Введение госмонополии. Я понимаю, что это... читать дальше

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