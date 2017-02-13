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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 137,8 млрд руб.
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13 февраля 2017 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 137,8 млрд руб.
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13 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 137,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.13 февраля 2017 года 12:11
В этом году власти Белоруссии планируют предложить к продаже акции 19 государственных промышленных предприятий, сообщает министерство промышленности страны. Согласно материалам на сайте Минпрома, государство готово продать, в частности, весь принадлежащий Белоруссии... читать дальше
.13 февраля 2017 года 12:02
ПАО "Газпром" докапитализрует проектную компанию строительства "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG на 1,425 млрд евро, говорится в сообщении эмитента. Ранее сообщалось, что всего в этом году ПАО "Газпром" в рамках своей инвестиционной программы планирует направить в... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:57
Совет директоров банка "Пересвет" 10 февраля принял решение заключить соглашения об отступном с представителями владельцев своих облигаций 3-й серии, серий БО-01 - БО-04, а также серий БО-ПО1 - БО-ПО3 и БО-ПО5, говорится в сообщении банка. Это все выпуски российских... читать дальше
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В прошлом году "Роснефть" увеличила объем переработки на НПЗ в Германии по сравнению с предыдущим годом на 17,8% - до 12,7 млн тонн, сообщили журналистам в компании. Светлые нефтепродукты составили 80% от всей переработки. Объем поставок нефти компании в... читать дальше
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13 февраля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 78,38 коп. - до 58,0619 руб. Курс... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:39
Необходимо перенастраивать систему соцподдержки на борьбу с самым болезненным проявлением неравенства в обществе — бедностью, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Если посмотреть на структуру бедных в России, можно увидеть, что одна из самых крупных групп — это... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:35
Сбор зерна в России в 2017 году снизится до 107 млн тонн со 119,1 млн тонн в 2016 году, сообщается в материалах Минсельхоза к совещанию "О прогнозном балансе ресурсов и использовании зерна в РФ" в Совете Федерации в понедельник. Таким образом снижение урожая зерна составит... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:26
Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли, пишут "Известия". В... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:17
Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. планирует инвестировать $1 млрд в следующие пять лет в новую компанию Argo AI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:06
"Роснефть" рассматривает возможность продажи четырех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского (Самарская группа НПЗ) и Саратовского НПЗ, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Переработка стала невыгодной после налогового маневра,... читать дальше
.13 февраля 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4431 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,4953... читать дальше
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Управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) США Дэниэл Тарулло планирует весной покинуть этот пост, сообщают американские СМИ. В заявлении об отставке, направленном президенту СШа Дональду Трампу, он не уточнил причину своего ухода. Д.Тарулло намерен сложить...
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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,092... читать дальше
.13 февраля 2017 года 10:44
Курс доллара США упал в ходе торгов на "Московской бирже" ниже 58 руб. впервые с июля 2015 года. По данным на 10:12 мск курс доллара составил 57,9625 руб., что 27,75 коп. ниже уровня предыдущего закрытия и на 88,32 ниже курса, установленного Банком России на сегодня.... читать дальше
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