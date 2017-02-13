Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1836 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 878,63 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 1836 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1634,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 878,63 млрд руб. против 880,83376 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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