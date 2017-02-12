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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,6824 руб.
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12 февраля 2017 года 12:00

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,6824 руб.

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12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 62,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,29 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
12 февраля 2017 года 12:00
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,6824 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 62,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,29 коп.
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12 февраля 2017 года 11:59
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 58,8457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,78 коп.
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Так в...    читать дальше
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11 февраля 2017 года 14:10
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11 февраля 2017 года 14:09
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11 февраля 2017 года 13:38
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11 февраля 2017 года 13:33
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11 февраля 2017 года 12:41
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11 февраля 2017 года 11:31
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Внесенными президентом РФ в Госдуму поправками в закон о государственной охране предлагается запретить служить в Федеральной службе охраны (ФСО) предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики. Соответствующий законопроект размещен в...    читать дальше
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11 февраля 2017 года 11:27
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11 февраля 2017 года 09:48
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11 февраля 2017 года 09:16
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,8457 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 58,8457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,78 коп.
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11 февраля 2017 года 09:16
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,6824 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 62,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,29 коп.
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