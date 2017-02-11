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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,8457 руб.
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11 февраля 2017 года 09:16
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,8457 руб.
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11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 58,8457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,78 коп.
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11 февраля 2017 года 15:40
Единственный акционер АО "НПК "Уралвагонзавод" - госкорпорация "Ростех" приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров УВЗ и избрать совет в новом составе. Как сообщает пресс-служба УВЗ, соответствующее решение было принято в пятницу. Так в... читать дальше
.11 февраля 2017 года 14:10
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского Цеснабанка на уровне "В+/В", а также долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка "ЦентрКредит" (БЦК) на уровне... читать дальше
.11 февраля 2017 года 14:09
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Самары в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+". Как сообщает пресс-служба агентства, краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте был подтвержден на уровне... читать дальше
.11 февраля 2017 года 13:38
Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на создание допгарантий независимости адвокатов
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на создание дополнительных гарантий независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный... читать дальше
.11 февраля 2017 года 13:33
Количество аварий по вине водителей "Мосгортранса" снизилось на 75% за два года, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. "На 1 млн км пробега - всего 0,02 случая аварий по вине водителей "Мосгортранса". По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 75%", -... читать дальше
.11 февраля 2017 года 12:41
Суд избрал меру пресечения в виде ареста мэру Тайшетского района Иркутской области Александру Величко, который был задержан 9 февраля текущего года по подозрению в мошенничестве, совершенном до его избрания главой муниципалитета. "Суд удовлетворил ходатайство следователя,... читать дальше
.11 февраля 2017 года 11:31
Внесенными президентом РФ в Госдуму поправками в закон о госохране предлагается запретить служить в ФСО предпринимателям
Внесенными президентом РФ в Госдуму поправками в закон о государственной охране предлагается запретить служить в Федеральной службе охраны (ФСО) предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики. Соответствующий законопроект размещен в... читать дальше
.11 февраля 2017 года 11:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини встретятся "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. "Мы находимся в практически...
.11 февраля 2017 года 10:28
Д.Медведев дал указание подготовить изменения в законодательство о снижении выбросов вредных веществ в атмосферу
Премьер РФ Дмитрий Медведев дал указание подготовить изменения в законодательство, направленные на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующие указания даны Минприроды, Минпромторгу и министру РФ... читать дальше
.11 февраля 2017 года 09:48
Россия строго соблюдает оружейное эмбарго в отношении Ливии, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. "Спекуляции на тему возможных поставок российского оружия в Ливию не имеют под собой никакой почвы. Объективно можно... читать дальше
.11 февраля 2017 года 09:16
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 58,8457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,78 коп.
.11 февраля 2017 года 09:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 62,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,29 коп.
.10 февраля 2017 года 19:53
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,79 пункта (0,542%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2162,19 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.10 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 0,01% и составила 26815,583 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26815,583 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,830 млрд руб., или на...
.10 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,6924 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6924 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.10 февраля 2017 года 19:15
Замглавы Татфондбанка: причинами проблем стали облигации "Пересвета" и иск миноритариев банка "Советский"
Основными причинами, которые привели к финансовым проблемам Татфондбанка, заместитель председателя правления банка Вадим Мерзляков считает вложения в облигации банка "Пересвет" и иски миноритариев санируемого банка "Советский". Такие данные обнародовал в пятницу... читать дальше
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