Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5653 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5653 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5101 руб., максимальный - 8,58 руб. Было заключено 97 сделок. Объем торгов составил 308,49 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,5325 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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