Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,694 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,694 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,375 руб., максимальный - 58,94 руб. Была заключена 16551 сделка. Объем торгов составил 73140,44 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,54 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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