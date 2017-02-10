Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

10 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.02 по 19.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,79 пункта (0,542%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2162,19 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26815,583 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,830 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6924 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Основными причинами, которые привели к финансовым проблемам Татфондбанка, заместитель председателя правления банка Вадим Мерзляков считает вложения в облигации банка "Пересвет" и иски миноритариев санируемого банка "Советский". Такие данные обнародовал в пятницу... Такие данные обнародовал в пятницу... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5653 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5101 руб., максимальный - 8,58... Минимальный курс юаня составил 8,5101 руб., максимальный - 8,58... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4505 руб. Минимальный курс евро составил 62,08 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,08 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил пятницу противоречиво на благоприятном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы преимущественно держались зеленой зоны. Европейские фондовые индексы преимущественно держались зеленой зоны. Фондовые площадки АТР закрылись в мажоре. Фондовые площадки АТР закрылись в мажоре. Фьючерсы на фондовые... Фьючерсы на фондовые... читать дальше

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В январе т.г. Китай, второй по величине потребитель нефти в мире после США, сократил импорт этого топлива на 6,4% по сравнению с декабрем, когда был зафиксирован исторический рекорд показателя. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем импорта в прошлом... Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем импорта в прошлом... читать дальше

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По итогам 2016 года чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ сократился почти на 18% - до 35,467 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка при этом увеличилась на 11,5% - до 189,974 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 12,6% - до 212,609 млрд... Выручка при этом увеличилась на 11,5% - до 189,974 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 12,6% - до 212,609 млрд... читать дальше

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Россия погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Македонией, говорится в сообщении Минфина РФ. Ранее РФ признала свою ответственность по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с... Ранее РФ признала свою ответственность по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что отношения России и ЕС восстановятся, поскольку причины и возможности для преодоления трудностей известны. "Отношения между Россией и Словенией действительно хорошие, они основаны на исторической дружбе и в целом... "Отношения между Россией и Словенией действительно хорошие, они основаны на исторической дружбе и в целом... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) утвердил реструктуризацию долга по биржевым облигациям серии БО-01 и перенес выплату третьего купона на апрель 2017 года, говорится в сообщении ДВМП. ДВМП согласовало... ДВМП согласовало... читать дальше

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В прошлом году общий объем контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с нормами закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) уменьшился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 2,4% - до 5,3 трлн рублей (без учета контрактов, сведения о которых составляют... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на рост двусторонней торговли между Россией и Словенией в текущем году. "У меня в этом смысле очень хороший прогресс, мне думается, что в этом году наш торговый оборот будет прибавлять и выйдет в плюс", - сказал В.Путин на... "У меня в этом смысле очень хороший прогресс, мне думается, что в этом году наш торговый оборот будет прибавлять и выйдет в плюс", - сказал В.Путин на... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США упал до 95,7 пункта с январского уровня в 98,5 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 98... Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 98... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к полноформатному восстановлению отношений с США и приветствовал позицию по этому вопросу американского президента Дональда Трампа. "Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно... "Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно... читать дальше

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