Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,5479 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5479 руб.

Минимальный курс евро составил 62,37 руб., максимальный - 62,7925 руб. Было заключено 3498 сделок. Объем торгов составил 12699,42 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,4575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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