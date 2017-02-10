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10 февраля 2017 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 февраля
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10 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2319,04 (-37,36) руб./грамм; на серебро - 33,52 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1897,61 (-37,99) руб./грамм; на палладий - 1464,36 (-2,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.10 февраля 2017 года 15:30
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.10 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 887,96 млн руб.
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.10 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,60 млн
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,60 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на...
.10 февраля 2017 года 15:23
Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в январе 2017 года увеличились на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 108,383 млн тонн, говорится в материалах ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом объем транспортировки... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5479 руб. Минимальный курс евро составил 62,37 руб., максимальный -... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:05
Покупки валюты Минфином в рамках реализации переходного бюджетного правила при текущих нефтяных ценах, вероятно, приведут к незначительным изменениям текущего и финансового счета платежного баланса. Такой вывод делается в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:04
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2319,04 (-37,36) руб./грамм; на серебро - 33,52 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1897,61 (-37,99) руб./грамм; на палладий - 1464,36 (-2,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 февраля 2017 года 14:56
Банки Италии несут огромные убытки по кредитам, выданным виноделам Тосканы и других регионов страны. В частности, у старейшего банка мира Monte dei Paschi di Siena такие проблемные активы насчитывают десятки миллиардов евро. Сам банк утверждает, что потенциальные... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:48
Рост ВВП РФ с исключением сезонности в 1-м квартале 2017 года может ускориться до 0,4% с 0,35% в 4-м квартале 2016 года, говорится в ежемесячном бюллетене департамента исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Во 2-м квартале рост экономики может составить... читать дальше
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