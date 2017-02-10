ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 58,8457 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 58,8457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,78 коп.

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Минэкономразвития РФ рассчитывает в марте начать наполнение каталога товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, заявил журналистам замминистра экономики Евгений Елин. "По срокам мы считаем, что первые позиции мы где-то до конца марта... "По срокам мы считаем, что первые позиции мы где-то до конца марта... читать дальше

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ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го... Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 10-го купона 8-го выпуска облигаций в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставки 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлены в размере 9,2%... Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставки 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлены в размере 9,2%... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу улучшило долгосрочные рейтинги депозитов банка "Зенит" в национальной и иностранной валютах с "B1" до "Ba3", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов -... Прогноз долгосрочных рейтингов -... читать дальше

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В понедельник, 13 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50628,66 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 887,96 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,60 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в январе 2017 года увеличились на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 108,383 млн тонн, говорится в материалах ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом объем транспортировки... При этом объем транспортировки... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5479 руб. Минимальный курс евро составил 62,37 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 62,37 руб., максимальный -... читать дальше

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Покупки валюты Минфином в рамках реализации переходного бюджетного правила при текущих нефтяных ценах, вероятно, приведут к незначительным изменениям текущего и финансового счета платежного баланса. Такой вывод делается в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2319,04 (-37,36) руб./грамм; на серебро - 33,52 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1897,61 (-37,99) руб./грамм; на палладий - 1464,36 (-2,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банки Италии несут огромные убытки по кредитам, выданным виноделам Тосканы и других регионов страны. В частности, у старейшего банка мира Monte dei Paschi di Siena такие проблемные активы насчитывают десятки миллиардов евро. Сам банк утверждает, что потенциальные... Сам банк утверждает, что потенциальные... читать дальше

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Рост ВВП РФ с исключением сезонности в 1-м квартале 2017 года может ускориться до 0,4% с 0,35% в 4-м квартале 2016 года, говорится в ежемесячном бюллетене департамента исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Во 2-м квартале рост экономики может составить... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 8,58 пункта (0,395%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2165,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2182,18 (+0,38%) пункта,... читать дальше

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Внешэкономбанк планирует в этом году планируем увеличить объём финансирования проектов на 40% по сравнению с прошлым годом, до 140 млрд рублей в год, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. "В этой части мы в этом году... "В этой части мы в этом году... читать дальше

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Объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ на конец 2016 года составил 333 млрд рублей. Наибольший рост – 16% за год – продемонстрировал портфель кредитов физлиц (с учетом цессии портфелей внутри банков группы), сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы... читать дальше

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