Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5652 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5652 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5584 руб., максимальный - 8,574 руб. Было заключено 24 сделки. Объем торгов составил 103,69 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,57 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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