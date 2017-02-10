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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 127,8 млрд руб.
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10 февраля 2017 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 127,8 млрд руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 127,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 139,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 февраля 2017 года 15:42
Минэкономразвития РФ рассчитывает в марте начать наполнение каталога товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, заявил журналистам замминистра экономики Евгений Елин. "По срокам мы считаем, что первые позиции мы где-то до конца марта... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:41
ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
Банк "Зенит" установил ставку 10-го купона 8-го выпуска облигаций в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставки 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлены в размере 9,2%... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:32
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу улучшило долгосрочные рейтинги депозитов банка "Зенит" в национальной и иностранной валютах с "B1" до "Ba3", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов -... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50628,66 млн руб.
В понедельник, 13 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50628,66 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 887,96 млн руб.
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 887,96 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,60 млн
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,60 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на...
.10 февраля 2017 года 15:23
Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в январе 2017 года увеличились на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 108,383 млн тонн, говорится в материалах ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом объем транспортировки... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5479 руб. Минимальный курс евро составил 62,37 руб., максимальный -... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:05
Покупки валюты Минфином в рамках реализации переходного бюджетного правила при текущих нефтяных ценах, вероятно, приведут к незначительным изменениям текущего и финансового счета платежного баланса. Такой вывод делается в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:04
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2319,04 (-37,36) руб./грамм; на серебро - 33,52 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1897,61 (-37,99) руб./грамм; на палладий - 1464,36 (-2,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 февраля 2017 года 14:56
Банки Италии несут огромные убытки по кредитам, выданным виноделам Тосканы и других регионов страны. В частности, у старейшего банка мира Monte dei Paschi di Siena такие проблемные активы насчитывают десятки миллиардов евро. Сам банк утверждает, что потенциальные... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:48
Рост ВВП РФ с исключением сезонности в 1-м квартале 2017 года может ускориться до 0,4% с 0,35% в 4-м квартале 2016 года, говорится в ежемесячном бюллетене департамента исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Во 2-м квартале рост экономики может составить... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:45
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 8,58 пункта (0,395%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2165,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2182,18 (+0,38%) пункта,... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:42
Внешэкономбанк планирует в этом году планируем увеличить объём финансирования проектов на 40% по сравнению с прошлым годом, до 140 млрд рублей в год, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. "В этой части мы в этом году... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:35
Объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ на конец 2016 года составил 333 млрд рублей. Наибольший рост – 16% за год – продемонстрировал портфель кредитов физлиц (с учетом цессии портфелей внутри банков группы), сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы... читать дальше
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